- Три тура - немного, чтобы сделать выводы. Единственное скажу, что основная обойма вратарей сборной России - Лунёв, Максименко и Лантратов - сыграли на своём уровне. Они ниже планки не опускаются. Была одна ошибка только, ошибся Максименко в первом туре. Я думаю, Саша сделает анализ и таких ошибок больше не будет, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
32-летний голкипер московского "Динамо" Андрей Лунёв в 3 матчах Российской премьер-лиги пропустил 2 мяча, одну игру завершил "всухую". 26-летний вратарь столичного "Спартака" Александр Максименко в 3 стартовых играх РПЛ пропустил трижды, одну встречу закончил без пропущенных мячей. 28-летний голкипер московского "Локомотива" Илья Лантратов в сезоне-2024/2025 сыграл в 4 матчах во всех турнирах, пропустив 5 голов, 2 игры вратарь провёл "на ноль".
Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил игру Лунёва, Максименко и Лантратова в стартовых турах РПЛ
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов ответил на вопрос об игре в РПЛ голкиперов, претендующих на вызов в национальную команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"