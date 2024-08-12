Бразильский защитник "Краснодара" Кайо получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). По сообщениям "РБ Спорт", футболист не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. По предварительным данным, у защитника подозрение на разрыв связок голеностопа.
Как сообщает источник, повторное обследование назначено на вечер 12-го августа. После него можно будет точнее определить степень повреждения и сроки восстановления. На старте сезона Кайо принял участие в 5-ти матчах "Краснодара": 3 - в РПЛ, 1 - в Кубке и 1 - в Суперкубке России.
"РБ Спорт": у защитника "Краснодара" Кайо подозрение на разрыв связок голеностопа. Он травмировался в игре с ЦСКА
Защитник "Краснодара" Кайо может пропустить несколько матчей своей команды из-за травмы.
Фото: ФК "Краснодар"