"С ним что-то происходит. Он не похож сам на себя, взгляд тусклый, эмоций нет. Вяленько. Так дальше дело не пойдёт. Это не была работа Карасёва, что-то у него не получается. Это простая игра, которую он сам сделал сложной. Она могла перерасти в большую драку. Карасёв не вошёл в игру и не управлял ей. Закончилось — и слава богу", - передаёт слова Федотова "Чемпионат".
Сергей Карасёв 11 августа обслужил матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги между самарским "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". По ходу игры 45-летний судья в общей сложности показал футболистам четыре жёлтые карточки (игрокам "Факела" Сергею Божину и Ираклию Квеквескири, а также игрокам "Крыльев Советов" Николаю Рассказову и Фернандо Костанце). Встреча завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0.
Арбитр Федотов - о работе Карасёва: взгляд тусклый, эмоций нет, вяленько
Российский футбольный судья Игорь Федотов подверг критике работу главного арбитра матча 4-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Факел" Сергея Карасёва.
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