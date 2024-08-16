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Комментатор Голованов: футбол в России деградирует больше, чем другие виды спорта

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Спортивный телекомментатор Андрей Голованов оценил уровень российского клубного футбола в условиях отстранения от международных турниров.
Фото: concert-star.ru
"Российские клубы очень отстали от европейских за последние годы. Мы деградируем в футболе, наверное, даже больше, чем в других видах спорта. Почему? Потому что варимся в собственном соку и не можем соперничать с любыми, даже среднего уровня европейскими клубами. Сильные легионеры, в основном, из России уехали. Те, кто остался, сделали это исключительно из-за денег", - приводит слова Голованова "РБ Спорт".

Российские клубы и сборные России не принимают участие в международных турнирах с февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА наложили санкции из-за начала специальной военной операции. На данный момент, по оценке интернет-портала Transfermarket, Российская Премьер-Лига занимает десятое место среди европейских чемпионатов по средней рыночной стоимости одной команды (52,47 млн евро). Лидером в этом рейтинге является Английская Премьер-Лига (588,75 млн евро).

ФИФА УЕФА
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