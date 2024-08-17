"Из любимых вратарей РПЛ отмечу Игоря Акинфеева, потому что он долгие годы играет на высшем уровне", - цитирует слова Волка "Чемпионат".
За махачкалинское "Динамо" голкипер выступает с 10 января 2023 года. В составе бело-голубых он провел 28 матчей, в 14-ти из которых отстоял на "ноль". Ранее вратарь выступал за калининградскую "Балтику".
Следующий матч махачкалинское "Динамо" проведет 19 августа дома против грозненского "Ахмата". Встреча стартует в 20:00 по московскому времени.
Голкипер махачкалинского "Динамо" назвал Акинфеева своим любимым вратарем
Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк назвал своего любимого коллегу по амплуа.
Фото: "Матч ТВ"