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Голкипер махачкалинского "Динамо" назвал Акинфеева своим любимым вратарем

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Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк назвал своего любимого коллегу по амплуа.
Фото: "Матч ТВ"
"Из любимых вратарей РПЛ отмечу Игоря Акинфеева, потому что он долгие годы играет на высшем уровне", - цитирует слова Волка "Чемпионат".

За махачкалинское "Динамо" голкипер выступает с 10 января 2023 года. В составе бело-голубых он провел 28 матчей, в 14-ти из которых отстоял на "ноль". Ранее вратарь выступал за калининградскую "Балтику".

Следующий матч махачкалинское "Динамо" проведет 19 августа дома против грозненского "Ахмата". Встреча стартует в 20:00 по московскому времени.

Динамо Мх Игорь Акинфеев Чемпионат России ПЛ
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