"Нужно ли его продавать? Это решать руководству клуба. Да, болельщики могут говорить, что он мало забивает, но это лишь поверхностный взгляд на ситуацию. Сергеев постоянно отличается результативностью — это очень хорошее качество для нападающего, он пригодится любой команде РПЛ, если в итоге уйдет из "Зенита", - цитирует Лепехина "РБ Спорт".
Нападающий Иван Сергеев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 91 матч и отметился 30-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иван Сергеев интересен московскому ЦСКА. Нападающий выступал за "Крылья Советов", "Строгино", "Тамбов", "Ригу" и московское "Торпедо".
После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков.
Лепехин: Сергеев пригодится любой команде РПЛ, если в итоге уйдет из "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о форварде сине-бело-голубых Иване Сергееве.
Фото: ФК "Зенит"