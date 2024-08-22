"У "Динамо" была не самая впечатляющая игра в матче с "Крыльями Советов", потому что было мало моментов и были маленькие скорости. Если "Динамо" хочет бороться с "Зенитом", как в прошлом сезоне, команде нужно обыгрывать "Краснодар". Но "быки" выиграли последние три матча, учитывая Кубок России, и приедут в Москву с хорошим настроением", - сказал Колыванов.
Матч московского "Динамо" и "Краснодара" пройдет 25 августа в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Динамовцы после пяти туров занимают второе место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Быки" располагаются на пятом месте с 9-ю набранными баллами. Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые в последнем 30-м туре потерпели поражение в Краснодаре (0:1) и потеряли шанс завоевать золотые медали РПЛ. В первом круге победу также одержала краснодарская команда (3:1).
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: если "Динамо" хочет бороться с "Зенитом", как в прошлом сезоне, команде нужно обыгрывать "Краснодар"
Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"