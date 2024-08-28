- Жду ли возвращения Соболева в "Спартак"? Не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто?нибудь выйдет из "Спартака" и скажет, в чем проблема? - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".
Напомним, в СМИ ранее была информация, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в "Зените". В конце июля "Спартак" принял решение отстранить форварда от работы с основным составом команды.
Соболев принадлежит "Спартаку" с зимы 2020 года. За это время он выходил на поле в составе красно-белых в 139 матчах, 58 раз поразил ворота соперников и сделал 32 результативные передачи на партнёров. Контракт нападающего со "Спартаком" действует до 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.
Александр Мостовой - о Соболеве: хочу узнать, где он и что вообще с ним
Александр Мостовой, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался о ситуации с форвардом красно-белых Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"