По информации источника, бразильский так и не получил официального предложения от красно-белых, между сторонами были неформальные контакты.
Сам игрок был готов переехать в Россию, сумма трансфера могла составить 6-7 миллионов евро, однако "Спартак" сделал выбор в пользу португальского защитника Рикарду Мангаша из "Витории Гимарайнш".
По оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость 23-летнего Лукаса Питона составляет 7 миллионов евро, его действующее соглашение рассчитано до декабря 2028 года. В 85 матчах за бразильский клуб защитник забил 13 голов.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" рассматривал Питона на позицию левого защитника
Московский "Спартак" рассматривал игрока "Васко да Гама" Лукаса Питона на позицию левого защитника, но отказался от приобретения в пользу Мангаша.
Фото: IMAGO