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Источник: "Спартак" рассматривал Питона на позицию левого защитника

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Московский "Спартак" рассматривал игрока "Васко да Гама" Лукаса Питона на позицию левого защитника, но отказался от приобретения в пользу Мангаша.
Фото: IMAGO
По информации источника, бразильский так и не получил официального предложения от красно-белых, между сторонами были неформальные контакты.

Сам игрок был готов переехать в Россию, сумма трансфера могла составить 6-7 миллионов евро, однако "Спартак" сделал выбор в пользу португальского защитника Рикарду Мангаша из "Витории Гимарайнш".

По оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость 23-летнего Лукаса Питона составляет 7 миллионов евро, его действующее соглашение рассчитано до декабря 2028 года. В 85 матчах за бразильский клуб защитник забил 13 голов.

Источник: Metaratings

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