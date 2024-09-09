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Защитник Леон Классен рассказал о причинах ухода из московского "Спартака"

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Защитник Леон Классен раскрыл причины ухода из московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в "Спартаке" лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд", - цитирует Классена "СЭ".

Защитник Леон Классен покинул московский "Спартак" этим летом на правах свободного агента, игрок расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне россиянин провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей.

На данный момент защитник выступает за датский "Люнгбю", контракт игрока рассчитан на два сезона.

После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Спартак Леон Классен
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