"Такой юмор у Дзюбы. Не надо обращать внимание на его слова, нужно посмеяться и все. Пусть Карпин решает, вызывать Артема в сборную или нет. Дзюба в национальной команде свое отыграл. Согласен с тем, что он и пьяный может хорошо сыграть против условных Вьетнама, Киргизии или Таиланда", - сказал Шикунов.
Артем Дзюба в своем свежем интервью заявил, что с учетом уровня последних соперников национальной команды он сможет играть за сборную даже будучи нетрезвым. Напомним, ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили сборную России от участия в международных турнирах.
Сборная России в последних четырех товарищеских матчах одержала четыре победы, ни разу не пропустив. Общая разница забитых и пропущенных мячей при этом составила 19:0. В конце 2023 года команда Валерия Карпина устроила разгром сборной Кубке - 8:0. В 2024-м россияне обыграли Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).
Источник: Sport24
Шикунов: согласен, что Дзюба и пьяный может хорошо сыграть против условных Вьетнама или Таиланда
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов отреагировал на заявление Артема Дзюбы о том, что но может сыграть нетрезвым против нынешних соперников сборной России.
Фото: ФК "Акрон"