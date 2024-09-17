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Шикунов: согласен, что Дзюба и пьяный может хорошо сыграть против условных Вьетнама или Таиланда

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Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов отреагировал на заявление Артема Дзюбы о том, что но может сыграть нетрезвым против нынешних соперников сборной России.
Фото: ФК "Акрон"
"Такой юмор у Дзюбы. Не надо обращать внимание на его слова, нужно посмеяться и все. Пусть Карпин решает, вызывать Артема в сборную или нет. Дзюба в национальной команде свое отыграл. Согласен с тем, что он и пьяный может хорошо сыграть против условных Вьетнама, Киргизии или Таиланда", - сказал Шикунов.

Артем Дзюба в своем свежем интервью заявил, что с учетом уровня последних соперников национальной команды он сможет играть за сборную даже будучи нетрезвым. Напомним, ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

Сборная России в последних четырех товарищеских матчах одержала четыре победы, ни разу не пропустив. Общая разница забитых и пропущенных мячей при этом составила 19:0. В конце 2023 года команда Валерия Карпина устроила разгром сборной Кубке - 8:0. В 2024-м россияне обыграли Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Источник: Sport24

Александр Шикунов Артем Дзюба
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