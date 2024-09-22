"Если Маслов и Мелёшин понимают, что будут получать мало игрового времени, то, наверное, аренда в "Сочи" — правильное решение. Думаю, они обсудили с тренером и штабом этот момент. Им сейчас обязательно нужна стабильная игровая практика, им нужно играть", - приводит слова Комбарова Legalbet.
Павел Маслов выступает за "Спартак" с июля 2018 года. К сегодняшнему дню центральный защитник провёл в составе красно-белых 78 матчей, в которых забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 15 жёлтых карточек. Контракт 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Павел Мелёшин является воспитанником "Спартака". К сегодняшнему дню центральный нападающий провёл в составе красно-белых 30 матчей, в которых забил 4 гола и получил 2 жёлтые карточки. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Оба футболиста 12 сентября были отданы в аренду до конца текущего сезона в клуб Первой лиги "Сочи".
Комбаров: аренда игроков "Спартака" Маслова и Мелёшина в "Сочи" — правильное решение.
Главный тренер команды "Спартак-2" Дмитрий Комбаров прокомментировал переход игроков главной команды белых Павла Маслова и Павла Мелёшина на правах аренды в "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"