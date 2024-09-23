"Мы все всегда вместе. Сейчас стараемся максимально поддерживать Маркиньоса в такой сложной ситуации, как потеря отца. Надеемся, что он знает: у него есть ещё одна семья - "Спартак". Идея показать футболку Маркиньоса в его поддержку принадлежит всей команде. Если бы первый гол забил кто-то другой, он сделал бы так же, как и я", - заявил Угальде.
В матче 9-го тура РПЛ московский "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (2:2). Бразильский вингер красно-белых Маркиньос не смог принять участие в матче из-за смерти отца. Футболист улетел в Бразилию. Отец Маркиньоса попал в ДТП на мотоцикле. Форвард "Спартака" Манфред Угальде отметился забитым голом на 7-й минуте матча и отпраздновал гол с футболкой бразильского одноклубника.
Маркиньос перебрался в "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" минувшим летом. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 5 миллионов евро. На старте сезона Маркиньос принял участие в 9-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах и отметился 1-й голевой передачей.
Источник: "Чемпионат"
Угальде: стараемся поддерживать Маркиньоса после потери отца. У него есть ещё одна семья - "Спартак"
Форвард "Спартака" Манфред Угальде высказался о трагедии в семье одноклубника Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте