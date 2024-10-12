По информации источника, в это летнее трансферное окно московскому "Спартаку" предлагали подписать левого защитника немецкого "Майнца" Антони Каси. Сообщается, что игрок не заинтересовал руководство красно-белых. Отмечается, процесс перехода мог быть затруднен тем, что футболист представляет клуб из немецкой Бундеслиги. В случае начала переговоров, вероятно, был бы выбран вариант с досрочным расторжением контракта и последующим его переходом в статусе свободного агента.
27-летний француз выступает за "Майнц" с июля 2022 года. Каси сыграл за немцев 73 матча, забил 4 мяча и отдал 6 результативных пасов. Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Источник: летом "Спартаку" предлагали защитника "Майнца" Каси
"Спартак" не стал покупать у "Майнца" защитника Каси в минувшее летнее трансферное окно.
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