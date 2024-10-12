Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Урал
16:00
ТюменьНе начат
Торпедо
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Родина
20:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
КосовоНе начат
Хорватия
19:00
ШотландияНе начат
Болгария
19:00
ЛюксембургНе начат
Сербия
21:45
ШвейцарияНе начат
Испания
21:45
ДанияНе начат
Польша
21:45
ПортугалияНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Беларусь
21:45
Северная ИрландияНе начат

Источник: летом "Спартаку" предлагали защитника "Майнца" Каси

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Спартак" не стал покупать у "Майнца" защитника Каси в минувшее летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
По информации источника, в это летнее трансферное окно московскому "Спартаку" предлагали подписать левого защитника немецкого "Майнца" Антони Каси. Сообщается, что игрок не заинтересовал руководство красно-белых. Отмечается, процесс перехода мог быть затруднен тем, что футболист представляет клуб из немецкой Бундеслиги. В случае начала переговоров, вероятно, был бы выбран вариант с досрочным расторжением контракта и последующим его переходом в статусе свободного агента.

27-летний француз выступает за "Майнц" с июля 2022 года. Каси сыграл за немцев 73 матча, забил 4 мяча и отдал 6 результативных пасов. Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Спартак Майнц Российские трансферы Бундеслига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится