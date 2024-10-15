"Роша хочет продолжать помогать команде добиваться побед. Защитник проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию. Виллиан рад, что команда горит желанием и борется за титул. Он мечтает стать чемпионом с ЦСКА", - сказал агент.
Центральный бразильский защитник перешел в московский ЦСКА в сентябре 2022 года из португальского клуба "Портимоненсе". В текущем сезоне Виллиан Роша провел 14 матчей за "армейцев" в РПЛ и Кубке России, записав на свой счет две голевые передачи. Действующее трудовой соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
ЦСКА после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В 12-м туре армейская команда сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", встреча состоится 19 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт Экспресс"
Агент защитника ЦСКА Роши: Виллиан проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию
Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши прокомментировал текущую форму игрока.
Фото: ЦСКА