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Агент защитника ЦСКА Роши: Виллиан проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию

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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши прокомментировал текущую форму игрока.
Фото: ЦСКА
"Роша хочет продолжать помогать команде добиваться побед. Защитник проводит свой лучший сезон с момента переезда в Россию. Виллиан рад, что команда горит желанием и борется за титул. Он мечтает стать чемпионом с ЦСКА", - сказал агент.

Центральный бразильский защитник перешел в московский ЦСКА в сентябре 2022 года из португальского клуба "Портимоненсе". В текущем сезоне Виллиан Роша провел 14 матчей за "армейцев" в РПЛ и Кубке России, записав на свой счет две голевые передачи. Действующее трудовой соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

ЦСКА после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В 12-м туре армейская команда сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", встреча состоится 19 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.

Источник: "Спорт Экспресс"

Виллиан Роша ЦСКА
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