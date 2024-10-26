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Макеев: Макгиди не раскрылся в "Спартаке" полностью. Он был человек-настроение

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Экс- защитник "Спартака" Евгений Макеев прокомментировал завершение карьеры бывшего игрока красно-белых Эйдена Макгиди.
Фото: Global Look Press
- Он не раскрылся полностью. Когда он только приехал, я был поражен тому, что он делал на тренировках. Я с таким еще не сталкивался. Конечно, он в играх показывал определенный уровень, но это даже близко не его максимум. Почему не раскрылся до конца? Он был человек-настроение. Но когда Эйден ловил кураж, его было сложно остановить.

Напомним, ранее в этом мясяце экс-полузащитник московского "Спартака" Эйден Макгиди объявил о завершении карьеры футболиста. Последней командой 38-летнего ирландца стал шотландский "Эйр Юнайтед".

Макгиди защищал цвета "Спартака" с августа 2010 по январь 2014 года. За российскую команду хавбек провел 93 матча, в которых забил 13 голов и отдал 28 результативных передач.

Также за свою карьеру он играл за шотландский "Селтик", "Эвертон", "Сандерленд" и другие клубы. За национальную сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и отличился пятью забитыми голами.

Источник: "СЭ"

Евгений Макеев Эйден МакГиди Спартак
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