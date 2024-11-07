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Булыкин: если бы у сборной были ответственные матчи, Дзюбу бы близко не пригласили

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможность приглашения в национальную команду 36-летнего форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Думаю, что в матче против Брунея Дзюба мог бы исполнить свою мечту и побить бомбардирский рекорд, но все будет зависеть от РФС и Карпина. Получится ли это осуществить, будем смотреть. РФС и тренеру надо хорошенько подумать перед тем, как что-то делать. Понятно, что у нас сейчас нет ответственных матчей. Если бы они были, то Дзюбу близко не пригласили бы", - сказал Булыкин.

Артем Дзюба наравне с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России, у обоих нападающих по 30 забитых мячей. Чтобы стать единоличным лидером Артему нужно забить один гол, по информации источника, форвард может принять участие в товарищеских играх сборной, обсуждение такого варианта уже идет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее высказывался о возможном вызове Артема Дзюбы в национальную команду.

В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи: 15 ноября предстоит сыграть с Брунеем, а 19-го числа - с командой Сирией. Матч запланированы в Краснодаре и Волгограде.

Артем Дзюба в настоящее время выступает за тольяттинский "Акрон", в семи матчах 36-летний форвард забил два гола и сделал три голевые передачи.

Источник: "Евро-футбол"

Дмитрий Булыкин Сборная России Артем Дзюба
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