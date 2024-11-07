"Думаю, что в матче против Брунея Дзюба мог бы исполнить свою мечту и побить бомбардирский рекорд, но все будет зависеть от РФС и Карпина. Получится ли это осуществить, будем смотреть. РФС и тренеру надо хорошенько подумать перед тем, как что-то делать. Понятно, что у нас сейчас нет ответственных матчей. Если бы они были, то Дзюбу близко не пригласили бы", - сказал Булыкин.
Артем Дзюба наравне с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России, у обоих нападающих по 30 забитых мячей. Чтобы стать единоличным лидером Артему нужно забить один гол, по информации источника, форвард может принять участие в товарищеских играх сборной, обсуждение такого варианта уже идет.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее высказывался о возможном вызове Артема Дзюбы в национальную команду.
В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи: 15 ноября предстоит сыграть с Брунеем, а 19-го числа - с командой Сирией. Матч запланированы в Краснодаре и Волгограде.
Артем Дзюба в настоящее время выступает за тольяттинский "Акрон", в семи матчах 36-летний форвард забил два гола и сделал три голевые передачи.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: если бы у сборной были ответственные матчи, Дзюбу бы близко не пригласили
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможность приглашения в национальную команду 36-летнего форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"