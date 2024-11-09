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Колыванов - о дисквалификации Безбородова: странно отстранять такого арбитра на весь сезон

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Известный российский тренер Игорь Колыванов дал свой комментарий по поводу дисквалификации арбитра Владислава Безбородова до конца сезона.
Фото: официальный сайт РФС
- Безбородов - достойный судья для РПЛ. Странно отстранять такого арбитра на весь сезон. Я считаю, что дело Безбородова пересмотрят, - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Сегодня, 9 ноября, РФС на официальном сайте выступил с заявлением, в котором сообщил о дисквалификации судьи до конца чемпионата.

В текущем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший в 14 турах 36 очков. В топ-3 также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 33 и 31 балл соответственно.

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