- Безбородов - достойный судья для РПЛ. Странно отстранять такого арбитра на весь сезон. Я считаю, что дело Безбородова пересмотрят, - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Сегодня, 9 ноября, РФС на официальном сайте выступил с заявлением, в котором сообщил о дисквалификации судьи до конца чемпионата.
В текущем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший в 14 турах 36 очков. В топ-3 также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 33 и 31 балл соответственно.
Колыванов - о дисквалификации Безбородова: странно отстранять такого арбитра на весь сезон
Известный российский тренер Игорь Колыванов дал свой комментарий по поводу дисквалификации арбитра Владислава Безбородова до конца сезона.
Фото: официальный сайт РФС