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Пономарёв назвал Ненахова, отказавшегося играть за сборную России, глупым мальчиком

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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал высказывание защитника московского "Локомотива" Максима Ненахова об игре за сборную России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Глупый мальчик. Вот он обиделся, что в сборную не вызвали. Он считает себя выше других, что ли? Это никуда не годится. В советское время подобное никогда не практиковалось, никто об этом никогда не говорил. Не пригласили, значит не надо", - приводит слова Пономарева "Спорт День за Днём".

Ранее защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что из-за отсутствия вызовов в расположение сборной России закрыл для себя дверь национальной команды. 25-летний футболист выступает на позиции правого защитника.

Всего на его счету с июня 2021 года участие в составе красно-зелёных в 96 официальных матчей, в которых он забил соперникам один гол, отдал партнёрам три голевые передачи, получил 21 жёлтую и 1 прямую красную карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt рыночная стоимость Максима Ненахова составляет 3,5 млн евро.

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