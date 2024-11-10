"Глупый мальчик. Вот он обиделся, что в сборную не вызвали. Он считает себя выше других, что ли? Это никуда не годится. В советское время подобное никогда не практиковалось, никто об этом никогда не говорил. Не пригласили, значит не надо", - приводит слова Пономарева "Спорт День за Днём".
Ранее защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что из-за отсутствия вызовов в расположение сборной России закрыл для себя дверь национальной команды. 25-летний футболист выступает на позиции правого защитника.
Всего на его счету с июня 2021 года участие в составе красно-зелёных в 96 официальных матчей, в которых он забил соперникам один гол, отдал партнёрам три голевые передачи, получил 21 жёлтую и 1 прямую красную карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt рыночная стоимость Максима Ненахова составляет 3,5 млн евро.
Пономарёв назвал Ненахова, отказавшегося играть за сборную России, глупым мальчиком
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал высказывание защитника московского "Локомотива" Максима Ненахова об игре за сборную России.
Фото: ФК "Локомотив"