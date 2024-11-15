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Защитник ЦСКА Круговой: шансы на чемпионство? Мы еще в гонке

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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о шансах "армейцев" на чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
"Шансы на чемпионство сохраняются? Конечно. Почему нет? Мы еще в гонке. Ключевая игра как раз была с "Крыльями". Очень важно было победить в Самаре. Если бы сыграли вничью или проиграли, то могли опуститься ниже. А сейчас мы еще на ходу. Так что уверен, мы еще будем биться до конца, что бы ни случилось", - цитирует Кругового "Матч ТВ".

В текущем сезоне Данил Круговой провел за московский ЦСКА во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.

После 15-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на своем поле с "Ростовом". Напомним, что ЦСКА сыграл вничью 0:0 с казанским "Рубином" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА
Данил Круговой
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