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Самедов: если мне позвонят из "Спартака" и предложат стать спортивным директором, то я подумаю

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Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о готовности стать спортивным директором красно-белых.
Фото: РФС
"Готов ли стать новым спортивным директором "Спартака"? Если мне наберут, и поступит такое предложение, я обязательно подумаю. "Спартак" — мой родной клуб. Конечно, это было бы очень интересно", - цитирует Самедова Sport24.

Ранее московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала - португалец пришел в московский клуб в декабре 2023 года. Сообщалось, что клуб будет выбирать нового спортивного директора из четырех иностранцев и одного российского специалиста.

После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков.

Спартак
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