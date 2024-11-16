"Готов ли стать новым спортивным директором "Спартака"? Если мне наберут, и поступит такое предложение, я обязательно подумаю. "Спартак" — мой родной клуб. Конечно, это было бы очень интересно", - цитирует Самедова Sport24.
Ранее московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала - португалец пришел в московский клуб в декабре 2023 года. Сообщалось, что клуб будет выбирать нового спортивного директора из четырех иностранцев и одного российского специалиста.
После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 набранных очков.
Самедов: если мне позвонят из "Спартака" и предложат стать спортивным директором, то я подумаю
Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о готовности стать спортивным директором красно-белых.
Фото: РФС