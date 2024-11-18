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Кристиан Пануччи рассказал, как Фабио Капелло отказался вызывать Дзюбу на ЧМ-2014

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Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи поделился воспоминаниями о работе на Чемпионате Мира-2014.
Фото: Getty Images
"Я работал с защитниками, на мне были стратегические действия при угловых. Я очень много общался с Фабио. Перед чемпионатом мира я сказал ему, что Дзюба очень важен для нас и нужно вызвать его на турнир. "Ты босс, решение за тобой, но решение не вызывать его - плохое для сборной", - сказал я. Если вы спросите мое мнение, Дзюба нам бы пригодился на чемпионате", - заявил Пануччи.

Сборная России принимала участие в финальной стадии Чемпионата Мира в 2014-м году в Бразилии. Главным тренером национальной команды был итальянский специалист Фабио Капелло. Экс-защитник "Ромы" и "Милана" Кристиан Пануччи входил в тренерский штаб национальной команды.

На турнир в Бразилию не был вызван нападающий Артем Дзюба. Вместо него в заявку были включены нападающие Александр Кокорин, Александр Кержаков и Максим Канунников. Россия заняла 3-е место в группе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей и покинула турнир после 3-х матчей.

Источник: "РБ Спорт"

Артем Дзюба
Сборная России
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