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Акинфеев: без России многое теряется в мире — не только газ и нефть. А вот касаемо футбола я бы поспорил

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал мнение некоторых футбольных деятелей, что Евро-2024 многое потерял без сборной России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Без России многое теряется в мире — не только газ и нефть (смеется). А вот касаемо футбола я бы поспорил. Во-первых, нас уже два года нет в мировом футболе. Во-вторых, на чемпионат Европы надо еще отобраться", — приводит слова Акинфеева Sport24.

Сборная России по футболу отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях. Данная санкция находится в силе с февраля 2022 года и, согласно заявлениям руководителей этих футбольных организаций, будет действовать до прекрашения СВО на Украине.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года прошёл с 14 июня по 14 июля в Германии. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале со счётом 2:1 обыграла сборную Англии.

Игорь Акинфеев
Сборная России
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