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"Палочка-выручалочка в лице Ерохина сработала". Баранник - о победе "Зенита" над "Оренбургом"

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Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о победе петербургского клуба над "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, три очка, добытые в Оренбурге, позволили "Зениту" возглавить таблицу чемпионата России. Автором единственного гола в компенсированное к матчу время стал Александр Ерохин, который появился на поле во втором тайме.

- "Зенит" практически был на одной половине поля второй тайм. Но да, были острые атаки у "Оренбурга". Они заслуживают похвалы за то, что пытались. В общем-то гол "Зенита" назревал, в конце концов палочка-выручалочка в лице Александра Ерохина сработала, - цитирует Баранника "Спорт день за днем".

Ерохин в текущем сезоне РПЛ появлялся на поле в 13-ти матчах, записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Контракт 35-летнего полузащитника с "Зенитом" рассчитан до июня 2025 года.

"Зенит" имеет в своем активе 39 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая "Краснодар" на одно очко. В следующем туре клуб с берегов Невы дома примет "Крылья Советов", игра состоится 1 декабря.

Александр Ерохин
Зенит
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