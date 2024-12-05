"Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится. Всё-таки первый круг ещё ни о чём не говорит. Во второй части чемпионата можно пять матчей подряд выиграть, и ты уже идёшь почти на первом месте. Всё только начинается. Явно ещё произойдут какие-то усиления: кто-то уйдёт, кто-то придёт", - заявил Павлюченко.
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом текущего года. Ранее победитель Лиги Чемпионов в составе "Интера" тренировал такие клубы, как "Ференцварош", "Црвена Звезда" и "Сампдория". В 17-м туре РПЛ "Спартак" под управлением Станковича одержал крупную победу над "Краснодаром" (3:0), доведя серию побед подряд до 5-ти матчей.
После 17-ти туров "Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 34 набранных очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков. В заключительном туре осенней части сезона "Спартак" дома примет "Пари НН". Игра пройдет в субботу, 7-го декабря.
Источник: Legalbet
Павлюченко: Станковичу надо дать время в "Спартаке". Зимой явно будут какие-то усиления
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко высказался о работе наставника красно-белых Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"