"Зенит" находится вверху таблицы. Первая часть сезона удовлетворительная. Последние два матча вызывают беспокойство, но это футбол. Эти игры прошли по одному сценарию, но "Зенит" уступил в них. Не вижу какого-то кризиса у команды, так как она довольно хорошо укомплектована", - заявил Радченко.
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел два поражения подряд в домашних матчах РПЛ в 17-м и 18-м турах. Сначала волевую победу в матче с "Зенитом" одержали "Крылья Советов" (3:2), потом подопечных Сергея Семака переиграл новичок РПЛ "Акрон" (2:1). На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с 39-ю очками в таблице.
"Зенит" возглавляет чемпионскую гонку после 18-ти сыгранных матчей. Отрыв от "Краснодара", у которого остается матч в запасе, составляет 1 очко. "Краснодар" в 18-м туре РПЛ встречается с "Локомотивом".
Источник: Metaratings
Радченко: не вижу кризиса у "Зенита", команда находится вверху таблицы
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых в первой части сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"