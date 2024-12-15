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Дьяков: в РПЛ у нас сейчас нет явного фаворита, конкуренция будет до самого конца

Экс-защитник московского "Динамо" и "Спартака-2" Виталий Дьяков прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ по итогам осенней части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Осенний отрезок чемпионата приятно удивил тем, что у нас сейчас нет явного фаворита. У нас конкуренция в борьбе за чемпионство. Думаю, она будет до самого конца чемпионата. Это очень хорошо. А вот из игроков в первой части чемпионата отметил бы Батракова: шикарно провёл первую половину сезона. Это большой плюс, - передаёт слова Дьякова Matchtv.ru.

После завершения осенней части сезона-2024/2025 лидером Российской премьер-лиги является "Краснодар", набравший в 18 матчах 39 очков. Столько же турнирных баллов и у петербургского "Зенита", который уступает чёрно-зелёным лидерство по результату личной встречи (0:2). Третье место занимает московский "Спартак", набравший на 18-матчевой отрезке 37 очков. На четвёртой и пятой строчках находятся столичные "Динамо" и "Локомотив", в активе которых по 35 очков.

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