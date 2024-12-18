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Семин: "Спартаку" будет непросто удерживать Угальде в России

Российский тренер Юрий Семин высказался о нападающем "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде в этом сезоне играет на европейском уровне. "Спартаку" будет непросто удерживать его в РПЛ. Если Угальде продолжит столько же забивать, за ним выстроится очередь из серьезных клубов", - цитирует Семина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" 22 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро. На данный момент костариканец возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России.

Напомним, что игрок сборной Коста-Рики перешел в московский клуб из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно и подписал контракт до конца сезона-2027/2028.

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