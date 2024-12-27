Сообщается, что клубы уже вступили в переговоры по поводу аренды 23-летнего футболиста.
Илья Агапов является воспитанником казанского "Рубина". Выступает за московский ЦСКА с января 2023 г. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 1 млн евро.
В текущем сезоне Илья Агапов в составе ЦСКА провёл 5 официальных матчей (все - в Кубке России), в которых отметился 1 результативной передачей.
Источник: Legalbet
Источник: "Пари НН" и "Сочи" соперничают за подписание защитника ЦСКА
По информации СМИ, нижегородский "Пари НН" и "Сочи" заинтересованы в подписании защитника московского ЦСКА Ильи Агапова.
Фото: ПФК ЦСКА