Кирьяков: имея такой состав, "Динамо" должно было как минимум идти вровень с "Зенитом"

"Состав у команды очень хороший, но что-то как будто сломалось. Может быть, причиной тому нервная концовка прошлого сезона, когда все было в их руках, но они упустили возможность впервые за долгое время выиграть чемпионский титул. И вот этот психологический момент в какой-то степени мог сказаться. Потому что, имея такой состав, игроков такого уровня, "Динамо" должно было как минимум идти вровень с "Зенитом", - приводит слова Кирьянова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с Марцелом Личкой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 18 матчах одержало 10 побед, 5 раз сыграло вничью, потерпело 3 поражения (разница мячей составил 37:20). Тем самым, бело-голубые набрали 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице.
Кроме того, "Динамо" продолжает выступление в Кубке России, где весной на стадии 1/2 финала Пути РПЛ они сыграют против московского ЦСКА.