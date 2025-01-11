"Угальде нужен "Спартаку" для результата. Клуб его не отпустит. Если они это сделают, то это будет несусветная глупость! В таком случае руководители умножат сами себя на ноль. Уверен, что Угальде не отдадут. А разговоры идут, чтобы те, кто стоит за игроком, получили бонусы при переподписании контракта", — приводит слова Селюка Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" на фоне заинтересованности в услугах коста-риканского нападающего Манфреда Угальде со стороны ряда английских и французских клубов собирается продлить контракт с форвардом на улучшенных условиях.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. По информации СМИ, зарплата 22-летнего футболиста составляет 1,7 млн евро в год.
В текущем сезоне Угальде в составе "Спартака" принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи.
Агент Селюк: руководители "Спартака" умножат себя на ноль, если отпустят Угальде
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможной продаже нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"