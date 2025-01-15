Ранее в СМИ сообщалось, что в игроке лично заинтересован главный тренер нижегородцев Виктор Гончаренко. Ранее Илья Агапов уже выступал в составе "Пари НН" - с июля 2022 г. до января 2023 г., когда его выкупил ЦСКА за 1,3 млн евро.
Илья Агапов в текущем сезоне принял участие в 5 официальных матчах, в которых отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимосоть 23-летнего футболиста в 1 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: защитник ЦСКА Агапов будет арендован до конца сезона "Пари НН"
По информации СМИ, "Пари НН" и московский ЦСКА договорились об аренде защитника "армейцев" Ильи Агапова до конца сезона-2024/25 без права выкупа.
Фото: ПФК ЦСКА