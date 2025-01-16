"Константин в нормальном состоянии, завтра улетит на сборы. У него была простуда, зачем ему лететь, чтобы кого-то заразить. Врачи клуба приняли такое решение, сейчас все нормально. Наверное, день или два Константин отдохнет, а потом попадет в общую группу. Будет готовиться в тренажерном зале, беговая работа. Проблем не будет", - заявил Сафонов.
Ранее стало известно, что Константин Тюкавин не полетел вместе с "Динамо" в Катар, где у бело-голубых запланирован первый тренировочный сбор перед подготовкой к весенней части сезона РПЛ. В первой половине чемпионата Константин Тюкавин появился на поле во всех 18-ти матчах команды и оформил 7+3 по системе гол+пас.
Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Марцела Лички 35 очков, что на 2 меньше, чем у занимающего 3-е место "Спартака", Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 4 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Тюкавина объяснил отсутствие форварда на зимнем тренировочном сборе "Динамо" в Катаре
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал, почему его клиент не полетел с командой на сбор в Катар.
Фото: официальный сайт "Динамо"