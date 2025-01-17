- Сложно строить догадки, что там происходит. Мы можем лишь судить по новостям из СМИ. Рано обвинять Бителло, пусть сначала выскажутся представители клуба. Поэтому нам нужно дождаться официально сообщения от "Динамо", - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ была информация, что бразильский футболист после отпуска не вернулся в расположение московского клуба. Сообщалось, что полузащитника хочет подписать бразильский "Ботафого".
Бителло выступает за бело-голубых чуть меньше полутора лет. В общей сложности полузащитник провел за "Динамо" 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до середины 2028 года, трансферная стоимость бразильца оценивается в 12 млн евро.
Булыкин: рано обвинять Бителло, пусть сначала выскажутся представители "Динамо"
Экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с полузащитником "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо"