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Глава "Зенита" назвал Санкт-Петербург спортивной столицей России

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев высказался о спортивных достижениях Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
"Санкт-Петербург — спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. Помимо спортивных достижений, огромное значение имеет организация матчей и наличие инфраструктуры — "Газпром Арена", "СКА Арена", арена, на которой играет баскетбольный клуб, бывшая "Сибур Арена". Сообщество "Зенит" включает в себя не только профессиональный спорт, но и любительский, а также другие развлечения", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Зенит", который базируется в Санкт-Петербурге, является десятикратным чемпионом России. В том числе, сине-бело-голубые одерживали победу последние шесть сезонов Российской Премьер-Лиги подряд.

Кроме того, хоккейный клуб СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (в 2015 и в 2017 гг.), баскетбольный клуб "Зенит" является чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2021/22, волейбольный клуб "Зенит" является двукратным вице-чемпионом России (в сезонах 2017/18 и 2020/21), гандбольный клуб "Зенит" является чемпионом России сезона-1992/93.

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