Ранее в СМИ была информация, что бразильского футболиста намерен подписать "Ботафого". Отмечалось, что клубы близки к завершению сделки.
- Вендел перейдёт в "Ботафого"? Это неправда, - передает слова Медведева "РБ Спорт".
Вендел в этом сезоне провел в составе петербургского клуба 19 матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал 11 голевых передач на партнеров. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, а трансферная стоимость Вендела оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" в 18 турах набрал 39 очков и занимает второе место в таблице. В марте в 19-м туре РПЛ "Зенит" на своем поле примет ЦСКА.
Глава "Зенита" прокомментировал информацию о возможном переходе Вендела в "Ботафого"
Глава "Зенита" Александр Медведев высказался относительно новостей о возможном уходе из клуба полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"