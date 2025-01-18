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Глава "Зенита" прокомментировал информацию о возможном переходе Вендела в "Ботафого"

Глава "Зенита" Александр Медведев высказался относительно новостей о возможном уходе из клуба полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в СМИ была информация, что бразильского футболиста намерен подписать "Ботафого". Отмечалось, что клубы близки к завершению сделки.

- Вендел перейдёт в "Ботафого"? Это неправда, - передает слова Медведева "РБ Спорт".

Вендел в этом сезоне провел в составе петербургского клуба 19 матчей, дважды поразил ворота соперников и сделал 11 голевых передач на партнеров. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, а трансферная стоимость Вендела оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ "Зенит" в 18 турах набрал 39 очков и занимает второе место в таблице. В марте в 19-м туре РПЛ "Зенит" на своем поле примет ЦСКА.

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