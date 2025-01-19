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Колыванов высказался о возможном переходе Сергеева в "Локомотив"

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Если "Локомотив" будет брать Сергеева игроком основного состава, тогда вполне приемлемо. Конкуренция однозначно будет. В "Крыльях" Сергееву полностью доверяет Осинькин. Ване нужно играть — все знают, что он умеющий и забивной футболист. Если "Локомотив" хочет продолжать борьбу за тройку, нужно усиливаться", - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" может приобрести нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 18 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт нападающего с самарцами рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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