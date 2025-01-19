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Агент Жемалетдинова: старт Рифата в ЦСКА выдался не очень хорошим из-за травмы

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, высказался об игре своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Старт Рифата в ЦСКА выдался не очень хорошим из-за травмы. Но постепенно он набрал форму. Сейчас впереди длительные сборы, уверен, он, как и вся команда, отлично подготовится ко второй части сезона. На Рифата рассчитывают", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провел за московский ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 18-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.

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