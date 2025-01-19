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Кержаков: "Зенит" Спаллетти на дистанции обыграл бы нынешний

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мыслями, что команда под руководством Лучано Спаллетти была бы сильнее нынешнего состава.
Фото: GETTY IMAGES
«С каким бы счётом «Зенит» при Спаллетти в 2010-м и 2011-м выиграл у нынешнего? И выиграл бы вообще? Зенит» при Спаллетти на дистанции бы выиграл у нынешнего. А в одном отдельном матче — не знаю», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

С 2009 по 2014 год «Зенит» возглавлял итальянский специалист Лучано Спаллетти. Под его руководством команда дважды завоевывала титул чемпиона России, а также один раз становилась обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Для Александра Кержакова Лучано Спаллетти стал тренером, под руководством которого он провёл больше всего матчей — 135. В этих играх нападающий забил 59 голов и отдал 29 результативных передач.

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