«С каким бы счётом «Зенит» при Спаллетти в 2010-м и 2011-м выиграл у нынешнего? И выиграл бы вообще? Зенит» при Спаллетти на дистанции бы выиграл у нынешнего. А в одном отдельном матче — не знаю», — цитирует Кержакова «Чемпионат».
С 2009 по 2014 год «Зенит» возглавлял итальянский специалист Лучано Спаллетти. Под его руководством команда дважды завоевывала титул чемпиона России, а также один раз становилась обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Для Александра Кержакова Лучано Спаллетти стал тренером, под руководством которого он провёл больше всего матчей — 135. В этих играх нападающий забил 59 голов и отдал 29 результативных передач.
Кержаков: "Зенит" Спаллетти на дистанции обыграл бы нынешний
Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мыслями, что команда под руководством Лучано Спаллетти была бы сильнее нынешнего состава.
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