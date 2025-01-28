«А что здесь такого? Каждый год тренеров увольняют. Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Уровень казахских футболистов слабее, чем в других странах. Один-два матча можно хорошо сыграть, а на протяжении 10-12 игр – тяжело.
Я уверен в том, что Черчесов после отставки из сборной Казахстана может возглавить любую команду в России. Так что, да, мы ждем возвращения Станислава Саламовича в российский футбол», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, потерпев пять поражений с общим счетом 0:15 и не забив ни одного гола.
Десять лет назад, в 2015 году, Черчесов в последний раз занимал пост главного тренера клуба в Российской Премьер-Лиге. В то время он возглавлял московское «Динамо».
Мостовой: Черчесов сможет возглавить любую команду в России
Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана и выразил уверенность в его дальнейшем успехе.
Фото: Казахстанская федерация футбола