"Спартак" – однозначно король зимних кубков! Мне кажется, им надо проиграть в этом турнире, чтобы лучше выступить в чемпионате, завоевать настоящий трофей. А пока красно-белые идут по старому графику, и это пугает (смеётся). По игре всё нормально, но пока, повторюсь, выводы делать не будем", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
30 января в первом матче Зимнего кубка РПЛ 2025 года, который проводится в Объединенных Арабских Эмиратах, московский "Спартак" со счётом 3:2 одержал волевую победу над футбольным клубом "Краснодар". В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда (20 мин.), Роман Зобнин (70 мин.) и Даниил Зорин (90+2 мин.), а за чёрно-зеленых голы забили Жоау Батчи (22 мин.) и Никита Кривцов (54 мин.).
Следующим для красно-белых станет матч с московским "Динамо", который запланирован на 7 февраля (начало встречи - в 19:30 по московскому времени).
Мостовой: "Спартак" – король зимних кубков! Красно-белые идут по старому графику, и это пугает
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на победу московского "Спартака" в первом матче Зимнего кубка РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"