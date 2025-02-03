«Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идёт – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.
Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если всё так и останется, это точно не худший вариант», — заявил Шунин в интервью «Чемпионату».
Напомним, что с 1 июля 2024 года Антон Шунин, 38-летний вратарь, стал свободным агентом. В настоящее время он всё ещё не подписал новый контракт с клубом.
Всю свою карьеру Антон Шунин провёл в московском «Динамо». Он сыграл за бело-голубых 366 матчей, в 125 из которых не пропустил ни одного гола.
В последнем сезоне Антон принял участие в 20 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Шунин рассказал, что может завершить карьеру этой зимой
Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин признался, что может завершить карьеру, если в текущее межсезонье не найдёт новый клуб.
Фото: ФК "Динамо"