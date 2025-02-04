"Это неправильная формулировка. Человеку в 30 с лишним лет прогрессировать уже некуда. Может, Пьянич просто набирает форму? Может, это перевод неправильный? Думаю, и другие набирают кондиции, делают наконец то, что хочет видеть тренер", - приводит слова Хомухи Legalbet.
Полузащитник Миралем Пьянич выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года. С того времени 34-летний футболист в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.
Нападающий Секу Койта выступает за московский ЦСКА с июля 2024 года. С того времени 25-летний футболист в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 жёлтые карточки.
Хомуха - о Пьяниче в ЦСКА: человеку в 30 с лишним лет прогрессировать уже некуда
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал заявление наставника ЦСКА Марко Николича о том, что Пьянич и Койта прогрессируют.
Фото: РПЛ