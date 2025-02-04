Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ГрафичарЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
СурханЗавершен
Зенит
2 - 2 (П 4 - 1) 2 241
ЦСКАЗавершен

Хомуха - о Пьяниче в ЦСКА: человеку в 30 с лишним лет прогрессировать уже некуда

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал заявление наставника ЦСКА Марко Николича о том, что Пьянич и Койта прогрессируют.
Фото: РПЛ
"Это неправильная формулировка. Человеку в 30 с лишним лет прогрессировать уже некуда. Может, Пьянич просто набирает форму? Может, это перевод неправильный? Думаю, и другие набирают кондиции, делают наконец то, что хочет видеть тренер", - приводит слова Хомухи Legalbet.

Полузащитник Миралем Пьянич выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года. С того времени 34-летний футболист в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.

Нападающий Секу Койта выступает за московский ЦСКА с июля 2024 года. С того времени 25-летний футболист в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 жёлтые карточки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится