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Орлов: не понимаю всех этих разговоров про отпускное настроение у Вендела. Все с ним будет в порядке

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике "Зенита" Венделе.
Фото: ФК "Зенит"
"Не понимаю всех этих разговоров про отпускное настроение у Вендела. Он в итоге вчера разбегался, вывел Лусиано один на один с Торопом. Да все с ним будет в порядке. Вендел — профессионал. Летом переходит в другой клуб. Ему сейчас надо держать себя в тонусе. За ним же пристально следят в Бразилии", - цитирует Орлова "СЭ".

Напомним, что этой зимой к петербургскому "Зениту" присоединился нападающий Луис Энрике, в обмен в "Ботафого" отправился Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.

Вендел перешел в петербургский клуб из португальского "Спортинга" осенью 2020 года за 20,3 миллионов евро. Бразилец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 142 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 34 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 20 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.

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