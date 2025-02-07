"Наша проблема — фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса. Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все-таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
Московское "Динамо" 7 февраля в матче Зимнего кубка РПЛ 2025 года потерпело поражение от московского "Спартака" со счётом 0:1. Единственный гол в игре был забит на 32-й минуте - мяч в свои ворота отправил уругвайский защитник бело-голубых Николас Маричаль.
Для "Динамо" это поражение стало вторым на турнире - ранее столичный клуб уступил "Краснодару" со счётом 1:3. В связи с этим подопечным Марцела Лички 10 февраля предстоит матч за предпоследнее, пятое место с "Ростовом".
Личка после поражения от "Спартака" указал на проблему "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в матче Зимнего кубка РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Москва