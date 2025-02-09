- "Брага" до сих пор не получила гарантий оплаты от "Зенита". Клуб сохранит Саласара до этого момента. Поэтому еще нет официального объявления о трансфере. Клубы могли договориться о переходе, но проблема именно в документах. Я уверен, что ситуация разрешится, иначе бы Родриго не приехал в расположение "Зенита". Должно быть, тут какая-то проблема бюрократического характера.
Родриго Саласар, выступающий на позиции полузащитника, перешел в "Брагу" летом 2023 года из немецкого "Шальке". Действующее трудовое соглашение 25-летнего уругвайца с клубом рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче за португальскую команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых голов и восемь результативных передач. Всего в активе Саласара 14+18 по системе гол плюс пас в 70 играх за "Брагу".
"Зенит" финишировал на втором месте по итогам осенней части российской Премьер-лиги. Команда из Санкт-Петербурга набрала 39 очков и уступает лидирующему в турнирной таблице "Краснодару" по дополнительным показателям.
Источник: "СЭ"
Португальский журналист: "Брага" до сих пор не получила гарантий оплаты от "Зенита" по Саласару
Журналист португальского "Jornal de Noticias" Антонио Cоареш рассказал о трудностях в трансфере хавбека Родриго Саласара из "Браги" в "Зенит".
Фото: Global Look Press