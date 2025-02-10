"Что касается усилений "Спартака" и "Зенита", то в прошлом сезоне мы чуть не стали чемпионами, но нам не хватило одного очка. Сейчас тот же состав. Не вижу смысла в усилении, мы вполне можем бороться за чемпионство этим составом", - цитирует Макарова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом". По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички стала бронзовым призером чемпионата России.
Бело-голубые проведут два матча с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.
Нападающий "Динамо" Макаров: не вижу смысла в усилении, мы вполне можем бороться за чемпионство этим составом
Нападающий "Динамо" Денис Макаров считает, что бело-голубым не нужно усиливаться в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"