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Источник: "Васко да Гама" нацелен на Медину: бразильцы хотят арендовать вингера "Спартака"

Бразильский «Васко да Гама» проявляет интерес к вингеру «Спартака» Хесусу Медине.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Corujao Vascaino существует вероятность того, что Медина покинет «Спартак» и перейдет в «Васко да Гама». Бразильский клуб рассматривает возможность аренды полузащитника с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Медина провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро. Его контракт с «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.

Кроме того, клуб из Рио продолжает переговоры по трансферу Бенхамина Гарре, выступающего за «Крылья Советов».

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