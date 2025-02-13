По информации Corujao Vascaino существует вероятность того, что Медина покинет «Спартак» и перейдет в «Васко да Гама». Бразильский клуб рассматривает возможность аренды полузащитника с правом последующего выкупа.
В текущем сезоне Медина провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро. Его контракт с «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.
Кроме того, клуб из Рио продолжает переговоры по трансферу Бенхамина Гарре, выступающего за «Крылья Советов».
Источник: "Васко да Гама" нацелен на Медину: бразильцы хотят арендовать вингера "Спартака"
Бразильский «Васко да Гама» проявляет интерес к вингеру «Спартака» Хесусу Медине.
Фото: ФК "Спартак"