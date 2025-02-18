"Иван Кузьмичёв восстанавливался после травмы. Сейчас он восстановился и, скорее всего, уйдёт в аренду, где будет набирать форму и играть. Если всё срастётся, вы узнаете, что это за клуб", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
В текущем сезоне Иван Кузьмичев провел за московское "Торпедо" 2 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 450 тысяч евро, контракт центрального защитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Ранее Кузьмичев выступал за екатеринбургский "Урал" и тольяттинскую "Ладу".
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Агент Кузьмичева сообщил, что защитник уйдет из "Локомотива" в аренду
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Ивана Кузьмичева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"