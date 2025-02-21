- Если "Зенит" сумеет договориться о переходе Перейры, это будет усиление для клуба. Это полузащитник, который делает большой объем работы и может отдать последний пас. По стилю игры я бы сравнил его с Клаудиньо. Он умеет бить издалека, может исполнять штрафные. Через год-два Перейра может стоить дороже, потому что в "Зените" он точно прибавит.
По информации из средств массовой информации, "Зенит" и "Крузейро" достигли договоренности о трансфере бразильского атакующего полузащитника Матеуса Перейры за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист проходит медобследование перед переходом в российский клуб.
В нынешнем сезоне 28-летний хавбек записал в свой актив одну голевую передачу в 7 матчах чемпионата Бразилии. Всего в составе "Крузейро" он провел 81 игру, в которых оформил 12+17 по системе гол плюс пас.
Источник: Metaratings
Барбоза: через год-два Перейра может стоить дороже, потому что в "Зените" он точно прибавит
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Крузейро" Матеуса Перейры в "Зенит".
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